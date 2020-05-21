عمّان 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 684 إصابة.وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر في تصريح صحفي : ان من بين المصابين 7 أردنيين عائدين من الخارج ، والبقية لسائقي شاحنات وحالات مخالطة لحالات إيجابية أُعلن عنها سابقا، مبيناً في الوقت نفسه شفاء 11 حالة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 435 حالة.// انتهى//20:01ت م0132