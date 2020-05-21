آبيا 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واستواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توزيع وجبات الإفطار للصائمين في جزر ساموا الواقعة في المحيط الهادئ، بين هاواي ونيوزيلندا، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لتفطير الصائمين 1441هـ, حيث جرى توزيع 50 سلة من المواد الغذائية، استفاد منها 100 شخص، بواقع 1000 وجبة إفطار.وعبر المستفيدون عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وأن يجزيهما خيراً نظير ما يقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في شتى أنحاء المعمورة.// انتهى //20:02ت م0133