اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم دار الإفتاء اللبنانية 6,000 سلة غذائية لتوزيعها على الأسر المحتاجة
الخميس 1441/9/28 هـ الموافق 2020/05/21 م واس
بيروت 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر المتعففة والأكثر احتياجا في لبنان.
حيث جرى اليوم تسليم دار الإفتاء اللبنانية أكثر من 6,000 سلة غذائية رمضانية لتتولى توزيعها على الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة في جميع المناطق بالتنسيق مع مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان .
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب اللبناني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك.
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20:11ت م
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