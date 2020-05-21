بيروت 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر المتعففة والأكثر احتياجا في لبنان.حيث جرى اليوم تسليم دار الإفتاء اللبنانية أكثر من 6,000 سلة غذائية رمضانية لتتولى توزيعها على الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة في جميع المناطق بالتنسيق مع مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان .ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب اللبناني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى //20:11ت م0135