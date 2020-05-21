الباحة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم، أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بزخات من البرد، شملت أجزاء من محافظة العقيق والمراكز التابعة لها، فيما هطلت أمطار خفيفة على مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات القرى، وبني حسن، وبلجرشي, والمندق، والمراكز التابعة لها، وعدد من متنزهات المنطقة.سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //20:25ت م0139