الباحة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسلم تمنع الأمطار التي هطلت على مدينة الباحة, رجال الأمن من آداء عملهم في تطبيق أمر منع التجول وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وأظهرت جولة لوكالة الأنباء السعودية "واس" قبل بدء ساعات منع التجول عند الساعة الخامسة عصراً على عدد من الشوارع العامة في مدينة الباحة وضواحيها انتظام النقاط الأمنية في مواقعها وتسهيل حركة السير وسط هطول الأمطار في ظل التزام كامل من قبل المواطنين والمقيمين بالتعليمات والبقاء في المنازل, مع مواصلة الجهات الحكومية والأهلية المستثناة من تقديم خدماتها.// انتهى //20:44ت م0140