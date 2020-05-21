رفحاء 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واستواصل الجهات الأمنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية جهودها اليومية في تطبيق أمر منع التجول في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وتجولت "واس" في شوارع المحافظة التي عززت الجهات الأمنية انتشارها في طرقها وشوارعها وميادينها ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة هذا الفيروس، حيث بدأت الشوارع والأحياء في محافظة رفحاء اليوم خالية من الحركة المرورية ما يمثل التزامًا تامًا من قبل المواطنين والمقيمين في رفحاء بأمر منع التجول، كما يمثل وعي المجتمع بما يحيط به من خطر تلك الجائحة.// انتهى //20:45ت م0141