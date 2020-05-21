الرباط 28 رمضان 1441 ه موافق 21 مايو2020 م واسنظمت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو - أمس، بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية، ندوة افتراضية حول " تعزيز عمل المؤسسات الثقافية والمحافظة على التراث الثقافي في فلسطين، خلال أزمة كورونا وبعدها"، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في التراث الثقافي وتدبير المؤسسات الثقافية، وذلك لاستشراف الخطط والإستراتيجيات الكفيلة بضمان استدامة الحق في الثقافة خلال هذه الأزمة الصحية وبعدها.وقالت المنظمة في بيان اليوم : إن المشاركين في الندوة طالبوا بإدراج حماية التراث المقدسي ضمن اتفاقية الشراكة المزمع توقيعها مع مركز التراث العالمي ومركز التراث في العالم الإسلامي، الذي أنشأته الإيسيسكو، لضمان توحيد الجهود المبذولة والتنسيق بشأنها، وإعداد خطة إستراتيجية جديدة وآلياتها التنفيذية لحماية التراث الفلسطيني وخاصة التراث المقدسي والمسجد الأقصى الشريف.كما دعا المشاركون الأطر العاملة في الحقل الثقافي الفلسطيني إلى ضرورة الاستثمار في الوسائل التكنولوجية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، لضمان استدامة العمل الثقافي، وتعميم فائدته على جميع فئات المجتمع.كما أكدوا على أهمية الدور الذي تنهض به الإيسيسكو في الحفاظ على التراث المقدسي، وأشادوا بتخصيص وحدة خاصة بالتراث المقدسي ضمن مركز التراث في العالم الإسلامي، ودعوها إلى تخصيص مزيد من الأنشطة لدعم المؤسسات وحماية التراث الثقافي في فلسطين عامة وفي مدينة القدس الشريف خاصة، من خلال اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم.وخلصت الندوة إلى توصيات عدة تضمنت الإشادة بالدور الذي تقوم به المؤسسات الثقافية الحكومية والخاصة لمواصلة الصمود الثقافي والمحافظة على الهوية الفلسطينية والتعريف بها، رغم الوضع الصعب التي تعيشه قبل جائحة كورونا وخلالها.//انتهى//20:46ت م0143