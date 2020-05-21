سراييفو 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واساختتم مركز الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - الثقافي بجمهورية البوسنة والهرسك التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتوزيع 3005 من السلال الغذائية خلال شهر رمضان للعام الجارب 1441هـ، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة، واستفاد منه 60 ألف مسلم بدول البلقان، وتم توزيع السلال الغذائية وفق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.وأوضح مدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ في تصريح له بهذه المناسبة، أن المدن المشمولة بتوزيع السلال الرمضانية في جمهور البوسنة والهرسك هي :سراييفو والتي بلغ عدد السلال المزوعة فيها 500،وفي موستار 200،وتوزلا 200،وزينتسا 100، وسربرينتسا 100،وزفورنيك 100،وقوراجدة 100، وبانيالوكا 100،وبيهاتش 100،وفيتشقراد 100، وترافنيك 100،ودوبوي 100.وأشار الدكتور محمد آل الشيخ إلى أن مركز الملك فهد الثقافي بالتعاون مع المراكز والمشيخات الإسلامية بتوزيع السلال الغذائية في عدد من دول البلقان هي : ألبانيا 200، وكرواتيا 250،ونوفي بازار - صربيا 265، وبلقراد صربيا 120،و الجبل الأسود 100، ومقدونيا 170، وكوسوفا 100 سلة غدائية.ونوه مدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو بالجهود الكبيرة التي قدمتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للأشقاء في دولة البوسنة والهرسك عبر عقود من التاريخ مسطرة بالعطاءات، ولاسيما في شهر رمضان المبارك وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أغلب دول العالم في طل جائحة كورونا ولا تزال أيادي مملكة الإنسانية تمتد بالخير للعالم.وقدم مدير مركز الملك فهد الثقافي بالبوسنة والهرسك في ختام تصريحه الشكر لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعتة لأعمال وبرامج المركز والتي كان لها بالغ الأثر في نجاحها وتميز مخرجاتها.// انتهى //21:10ت م0148