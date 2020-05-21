بغداد 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسسجل في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 3877 إصابة, توزعت على محافظات بغداد والبصرة والسليمانية وأربيل وواسط وديالى وميسان.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة في محافظات بغداد والمثنى وذي قار,ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 140 حالة, كما سجل 45 حالة شفاء جديدة , ما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 2483 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 1254 مصابا.// انتهى //21:20ت م0150