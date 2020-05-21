المدينة المنورة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسبدأت أمانة المدينة المنورة اليوم، بإزالة العقارات التي تعترض تنفيذ تقاطع طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز "الدائري الأوسط" مع طريق خالد بن الوليد في حي الفتح.وتأتي هذه الأعمال بهدف الإسهام في انسيابية الحركة المرورية خدمةً للأهالي والزوار، والحد من الاختناقات المرورية في التقاطع المشار إليه.// انتهى //21:31ت م0154