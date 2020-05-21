الجزائر 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسدمرت قوات الجيش الجزائري بكل من محافظات جيجل وتبسة عشرة مخابئ للجماعات الإرهابية.وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن قواتها بتندوف، وعين إميناس أوقفت 5 مهربين، وحجزت مركبة رباعية الدفع ، فيما أحبطت قوات حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ68 شخصا بكل من الشلف ووهران وعين تموشنت .// انتهى //21:34ت م0155