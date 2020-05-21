عام / الجيش الجزائري يدمر مخابئ للإرهابيين ويوقف مهربين ويحبط محاولات هجرة غير شرعية
الخميس 1441/9/28 هـ الموافق 2020/05/21 م واس
الجزائر 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس
دمرت قوات الجيش الجزائري بكل من محافظات جيجل وتبسة عشرة مخابئ للجماعات الإرهابية.
وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن قواتها بتندوف، وعين إميناس أوقفت 5 مهربين، وحجزت مركبة رباعية الدفع ، فيما أحبطت قوات حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ68 شخصا بكل من الشلف ووهران وعين تموشنت .
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