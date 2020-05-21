الخرطوم 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسعقد رئيس الوزراء السوداني الدكتورعبدالله حمدوك اليوم اجتماعاً عبر تقنية الفيديو مع رئيس الوزراء الأثيوبي الدكتور أبي أحمد بمشاركة وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في البلدين، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها السودان للتواصل مع دولتى مصر وأثيوبيا بهدف استئناف مفاوضات سد النهضة.وتم خلال الاجتماع بحث عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاقات ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي حسبما تم في واشنطن .وأكد رئيس الوزراء السوداني استعداد السودان للتواصل المستمر مع الدولتين للوصول لاتفاق يضمن التوافق الكامل بين الأطراف الثلاثة.من جانبه أكد رئيس الوزراء الأثيوبي استعداد بلاده للتعاون مع مصر والسودان للوصول لاتفاق نهائي يراعي مصالح الدول الثلاث وشعوب المنطقة.واتفق الجانبان على تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث للبدء في ترتيبات العودة للتفاوض بأسرع ما يمكن.//انتهى//21:38ت م0156