بريدة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسحصل فريق من طالبات جامعة القصيم من كلية العلوم والآداب بعنيزة، على المركز الثالث في هاكاثون ذكاء "فرص الذكاء الاصطناعي" عن بعد، الذي نظمه مركز ذكاء بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت", في عدد من المجالات، بمشاركة١٥٠ فريقًا من جامعات مختلفة، ثم تأهل للمرحلة النهائية ٨ فِرق تنافسوا فيما بينهم على المراكز الثلاثة الأولى.ويهدف "هاكاثون ذكاء" إلى تحديد التحديات والفرص في هذا المجال عبر المشاركة في الحلول التقنية لتصبح في متناول الجميع، حيث هدفت مشاركة الطالبات وهن: شذى أحمد محمد الخشيبان، ورغد عبد الله حمد الجبر، ورغد عبد العزيز إبراهيم المطلق، وفريدة غلاب قاعد الحربي، وبثينة عبد العزيز محمد الخليفة، من خلال تطبيق يعمل على نظام أندرويد باسم "SSL" التي ترمز باللغة الإنجليزية إلى (Saudi Sign Language) وتعني بالعربية (لغة الإشارة السعودية)، حيث يعمل هذا التطبيق على ترجمة لغة الإشارة السعودية إلى نص عربي باستخدام واحدة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وهي تقنية (‏MediaPipe).وتميزت الفكرة التي تقدم بها فريق الطالبات، بأن هذا التطبيق يُعد الأول من نوعه, حيث أنه بُني على أساس مجموعة بيانات Dataset ، تم جمعها بواسطة فريق المشروع، كانت مختلفة عن التطبيقات المشابهة لفكرة هذا المشروع، لأن جميعها بُنيت على أساس قاموس وليس مجموعة بيانات، ومن نقاط قوة هذا التطبيق أنه يترجم لغة الإشارة في الوقت الحقيقي Real time translator، كما أن مجموعة البيانات تُعد من نوع فيديو للغة الإشارة السعودية والتي قام الفريق بتوظيفها في هذا التطبيق هي الأولى من نوعها في المملكة.ويتعرف التطبيق على عدد من الكلمات في مرحلته الأولى حيث يدعم خمسة كلمات فقط وهي (ألم - تورم - حساسية - كسر- حادث مروري)، حيث تطمح الطالبات إلى زيادة الكلمات في المستقبل، وتم الحصول على تمثيل الكلمات بلغة الإشارة بعد التواصل مع الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة وبمساعدة وإرشاد رئيس الجمعية علي الهزاني ، والمدرب لغة إشارة معتمد في الرابطة العالمية لمترجمي لغة الإشارة عبد الله المدني، ورئيس جمعية لغة الإشارة في محافظة الرس سلطان الحمود.// انتهى //21:57ت م0157