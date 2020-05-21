جدة 28 رمضان 1441هالموافق 22 مايو 2020 م واسكثفت الجهات الأمنية بمحافظة جدة مجهوداتها لتأدية مهامها خلال أعمال المسح الأمني في الشوارع وداخل أحياء المحافظة في إطار تطبيق أمر منع التجول ومتابعة التقيد بالإجراءات الوقائية للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، والبقاء في المنازل للحفاظ على صحة وسلامة الجميع من مواطنين ومقيمين.ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولاتها ، ما تقوم به الجهات الأمنية ، على مدار الساعة في مختلف المواقع والنقاط الأمنية المكلفة بتطبيق النظام ، حيث أظهرت الشوارع والميادين الانضباط في الحركة المرورية ومنع التجول خارج أوقات السماح.وبدت جميع الطرق الرئيسة والشوارع بالمحافظة خالية من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين ، الذي يدل على استشعار جميع أفراد المجتمع المسؤولية الكاملة والوعي لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات حفاظاً على الصحة العامة ، مع ضمان وصول جميع الخدمات التموينية والصحية والخدمية لهم في منازلهم بكل يسر وسهولة .// انتهى //21:58ت م0158