الأحساء 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واستواصل أمانة الأحساء تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم والنظافة العامة في الطرقات والمباني والمرافق العامة والأحياء وغسيل وتطهير حاويات وصناديق النفايات عبر استخدام الأجهزة الخاصة بعمليات الرش والتعقيم وخطط رش المبيدات الحشرية وتعقيم واجهات المنازل في الأحياء، وذلك استمراراً لخططها الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد وتحقيقاً للسلامة المجتمعية.وأكد أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن الأمانة مستمرة في عمل الجولات التفتيشية والرقابة والمتابعة الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة ومراكز المستلزمات الإستهلاكية والتأكيد على تلك المنشآت بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية الُمتبعة في هذا الشأن، وأهمية تعاون الجميع للقضاء على الفيروس حمايةً لأفراد المجتمع.وأوضح المهندس الملحم ان ألأمانة قد استحدثت وحدة لمتابعة إسكان العمال في النطاق العمراني ستبدأ عملها بعد إجازة عيد الفطر المبارك, مشيرأً الى ان مهام وحدة متابعة اسكان العمالة تتضمن خطوات عدة من بينها القيام بالمسوحات الميدانية لتحديد مساكن العمالة القائمة وتنفيذ جولات ميدانية للتأكد من توافر اشتراطات ومعايير اسكان العمال للمساكن القائمة والجديدة وتكثيف برامج المتابعة مع وضع آلية فعّالة بين الجهات ذات العلاقة في حال وجود مخالفات في سكن العمال تتعلق بجهة أخرى و وضع خطط عاجلة واخرى طويلة المدى.وبين أن مهام الوحدة تشمل التنسيق مع وكالة البلديات في الأمانة لتحويل طلبات ترخيص مساكن العمالة بعد اعتمادها للوحدة لمتابعتها والتنسيق مع الإدارة العامة للاستثمار في الامانة لإقرار نظام حوافز تشجيعاً لاصحاب الأعمال للاستثمار في مساكن العمال في الحاضرة.وأفاد أمين الأحساء أن اللائحة المحدثة لسكن العمال تتضمن اشتراطات الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته والاجراءات الوقائية التي تتوافق مع متطلبات مكافحة فايروس كورونا "كوفيد -19 " وأحكام ومراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات إلى توفير المسكن الصحي المناسب للعمالة.// انتهى //22:00ت م0161