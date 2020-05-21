الأمم المتحدة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسدعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، الدول الأوروبية إلى نقل 160 مهاجراً علقوا قبل أسبوعين في عرض البحر المتوسط إلى اليابسة في أسرع وقت ممكن.وحثت كل من المفوضية والمنظمة، في بيان مشترك، مالطا والدول الأوروبية على تسريع آلية إنزال المهاجرين ونقلهم إلى اليابسة والأمان.وأشار البيان إلى أن المهاجرين واللاجئين أمضوا فترة "الحجر الصحي" المطلوبة للتأكد من عدم الإصابة بمرض كوفيد-19، ومن غير المقبول بقاؤهم في عرض البحر لمدة أطول من اللازم.// انتهى //22:18ت م0162