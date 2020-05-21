الرياض 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسحقق ميناء الجبيل التجاري رقماً قياسياً بمناولة أكبر عدد للحاويات من سفينة واحدة في تاريخه بواقع (7584) حاوية قياسية عبر السفينة (CAP SAN TAINARO) التابعة للخط الملاحي ميرسك.وتؤكد هذه الخطوة متانة سلاسل الإمداد واستمرارية الأعمال في الميناء، وكذلك جاهزيته لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن، وذلك في ظل الأهداف الإستراتيجية للهيئة العامة للموانئ نحو جذب الخطوط الملاحية العالمية وتوسيع القدرات الاستيعابية للموانئ السعودية، بالإضافة إلى رفع مستوى عملياتها التشغيلية واللوجستية، وتحقيق الاستفادة من التجهيزات المتطورة والمزايا التنافسية بها.يذكر أن ميناء الجبيل التجاري يتميز بدعمه النشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية وذلك في ظل قربه من مراكز الإنتاج، ما يساعد على خفض تكاليف البضائع الواردة والصادرة ونقلها إلى الأسواق العالمية بكفاءة وجودة عالية.// انتهى //23:16ت م0171