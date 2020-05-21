طريف 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واستواصل بلدية طريف بمنطقة الحدود الشمالية جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية ، ضمن حملة غذاؤكم أمانة, التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية.وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحال التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية للحفاظ على مستويات الصحة العامة.// انتهى //23:25ت م0172