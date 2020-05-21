ظهران الجنوب 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسإعداد : عوض الوادعي.أسهمت المنصات الإلكترونية التي خصصتها جمعيات البر الخيرية بمنطقة عسير لاستقبال زكاة الفطر تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إيجاد البدائل التقنية لآداء هذا الواجب الشرعي وتحقيق الالتزام بالقواعد الاحترازية للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا ،انتهاءً بإيصالها للمستحقين من المدرجين على قوائم تلك الجمعيات .وهدفت هذه البدائل عبر قنواتها المنوعة والمرنة إلى تأمين السبل الكفيلة وتجنب الطرق التقليدية التي اعتاد الصائمون عليها قياماً بما فرض عليهم من إخراج لزكاة الفطر فهي للصائم طُهرة من اللغو والرفت وطعمة للمساكين وشكرا لله على نعمة إتمام الصيام ومشاركة المسلمين فرحة العيد .وتسهم المنصة الوطنية للتبرعات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن ضمنها استقبال زكاة الفطر في استفادة الأفراد من خدمات إخراج زكاة الفطر بكل يسر وسهولة وبوسائل دفع إلكترونية متنوعة .وأخذت الجمعيات الخيرية على عاتقها توسيع دائرة الاستقبال وتأمين وصولها للمستحقين من أفراد وأسر نظراً لعدم استقبال زكاة الفطر العينية، فانتهجت في بدائلها التقنية طرقاً عدة منها المتاجر الإلكترونية ، وتطبيق زكاتي ، وحسابات البر البنكية ، واستندت في مهام توزيعها إلى جانب العاملين الفرق التطوعية مع الالتزام بموعد إخراجها الشرعي واتباع آلية تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية الموصى بها .وجاءت هذه الخطوة امتثالاً للتعليمات والتنظيمات الطارئة على المجتمع في التعامل مع جائحة فيروس كورونا فبحسب رئيس جمعية البر الخيرية بمحافظة الحرجة الدكتور علي بن معدي آل عمران أكد في حديثه لـ"واس" أن حال العمل في مناشط الجمعيات منذ بداية الأزمة ملتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والاستفادة من الخدمات التقنية وطرق الدفع الميسرة والمرنة فضلاً عن الآلية المتبعة في التوزيع وتسليم المستحقين .من جانبه أوضح عضو جمعية البر الخيرية بمحافظة سراة عبيدة مبارك شايع آل شايع أن الجمعية راعت في استقبال زكاة الفطر تطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا المستجد بما يتماشى مع الجهود التي تبذلها مختلف أجهزة الدولة لمكافحتها ، مشيراً إلى أن الجمعية تستقبل زكاة الفطر من خلال المتجر الإلكتروني للجمعية حتى منتصف ليلة العيد لتسلم بعد ذلك زكاة الفطر للمستفيدين المسجلين في الجمعية .وتساعد المنصات الإلكترونية التي خصصتها جمعيات البر وفق ما ذكره رئيس جمعية البر الخيرية بظهران الجنوب حسنبن صالح القاضي ، بدور فاعل في استقبال الزكاة ووصولها لمستحقيها بما يتوافق مع أحكام وضوابط الشرع القويم .//انتهى//23:25ت م0173