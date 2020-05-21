رفحاء 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واستنفذ بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية إعادة تأهيل الحدائق العامة والمسطحات الخضراء من خلال قص الحشائش والصيانة العامة لها.كما تقوم فرق الإصحاح البيئي بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بأحياء المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية.فيما تعمل إدارة النظافة بالأعمال اليومية ‏لـمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال رفع المخلفات ونظافة الساحات والأرصفة، والكنس الآلي واليدوي، والعمل على تحسين وتجميل المنظر والمظهر العام.// انتهى //23:26ت م0174