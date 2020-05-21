مكة المكرمة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأطلقت جامعة أم القرى عبر منظومتها الإلكترونية خدمة تسليم الشهادات والسجلات الأكاديمية لخرِّيجيها بمختلف الدرجات العلمية.وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالرحمن الغامدي، أن هذه الخدمة تمكِّن الطلبة الخرِّيجين- على اختلاف درجاتهم العلمية- من الحصول على نسخة موقَّعة ومصدَّقة من وثيقة التخرج إلكترونيًّا من مكان تواجدههم، مستغنين بذلك عن الذهاب إلى الجامعة.من جانبه أشار عميد عمادة تقنية المعلومات بالإنابة الدكتور عاطف الحجيلي إلى توفر رابط للتحقُّق من الوثيقة من خلال تقنية QR code، التي تتيح الانتقال إلى خدمة التحقُّق من الوثيقة على موقع الجامعة ، وتسمح للطالب بالاحتفاظ بها نسخةً إلكترونيَّة، وتمكِّنه من طباعتها واستخدامها.بدوره هنَّأ معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بافيل الطلبة بمناسبة تخرُّجهم، طالبًا منهم الاستزادة من المعرفة، وإثراء المحتوى العلميِّ والبحثيِّ، وتسخير إمكاناتهم وطاقاتهم الفتيَّة في خدمة الوطن.// انتهى //23:27ت م0175