عرعر 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسنفذ مراقبو ومراقبات وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية 3345 جولة رقابية على المراكز التجارية والتموينية والاستهلاكية بهدف الوقوف والتأكد من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية في تلك المراكز والمنشآت التجارية ومحال المواد الغذائية.وأوضح مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز أن الفرق الرقابية تعمل على مدار الساعة للتأكد من عمل المحال والمراكز التموينية في المنطقة باستمرار وتقديم الخدمات للمستهلكين، مبيناً أن فرع وزارة التجارة بالمنطقة كثف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية وطبق الغرامات الفورية على المخالفين .وأكد الفايز أن وزارة التجارة تستقبل بلاغات عموم المستهلكين عن أي ملحوظات تُكتشف أو أي شكاوى عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".// انتهى //23:27ت م0176