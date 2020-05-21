الرياض 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأكمل مكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة تايلند التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، حيث تم توزيع 7000 سلة غذائية، استفاد منها 60 ألف مسلم بدولتي تايلند وكمبوديا، وتم التوزيع وفق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.وأوضح المستشار الإسلامي بالسفارة الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي، أن البرنامج تم تنفيذه بتوزيع 6 آلاف من السلال الرمضانية بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمراكز والجمعيات الإسلامية، حيث استهدف المكتب عدداً من المدن في مملكة تايلند هي : بانكوك وضواحيها وشنغماي وبوكيت وفتالونج وفطاني وناراتيوات وقرى متفرقة في ولاية أيسان.كما قام المكتب بتنفيذ البرنامج في دولة كمبيويا عبر توزيع أكثر من 1000 سلة غدائية استفاد منها ما يقارب 7 آلاف صائم بالتنسيق مع وزير الدولة للشؤون الخاصة وسماحة مفتي كمبوديا وإدارة الطوائف الدينية.ونوه الدكتور الحمودي بالآثار الحميدة لهذا البرنامج النوعي المبارك، والذي يأتي من ضمن البرامج الخيرة التي دأب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تعاهد اخوانه المسلمين بها في شهر رمضان المبارك، ومن بينهم دولتي تايلند وكمبيوديا، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أغلب دول العالم في ظل جائحة كورونا، بينما لا تزال أيادي مملكة الإنسانية تمتد بالخير للعالم.وقدم الحمودي في ختام تصريحه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الجهود الكبيرة والأعمال العظيمة التي يقدمانها في خدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان، مزجياً الشكر لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه المستمر متابعته لأعمال وبرامج المكتب لخدمة الجالية المسلمة تحقيقاً لرسالة وأهداف المكتب السامية.// انتهى //23:34ت م0177