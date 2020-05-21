المدينة المنورة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واستعمل الفرق الميدانية المُنفذة لمبادرة "تقني العطاء" على تقديم خدماتها المتعددة للمستفيدين من المبادرة بالمدينة المنورة.وتهدف المبادرة التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة أمس، وتنفذها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع مركز الأزمات والطوارئ بإمارة المنطقة، إلى تقديم خدمات الصيانة الطارئة لمنازل الأسر بالمدينة المنورة تحت إشراف عدد من المدربين المتخصصين ذو الخبرة في الصيانة.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عيد الردادي، أن مبادرة "تقني العطاء" تُعنى بالصيانة الطارئة لمنازل الأُسر بالمدينة المنورة أثناء منع التجول، وذلك إيماناً بأهمية العمل التطوعي ودوره في تعزيز التكافل الاجتماعي لدى منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتخفيف من آثار جائحة كورونا، تحت إشراف عدد من المدربين المتخصصين أهل الخبرة في الصيانة، ونخبة مؤهلة من المتدربين المتطوعين تشمل تخصصاتهم: الكهرباء، التمديدات الصحية، والتكييف.وبين أن هذه الفرق المختصة تُقدم أعمالها بطاقم يتكون من ١٤ مدرباً، و ١٦ متدرباً، تُنفذ عمليات إصلاح للأعطال في منازل المستفدين من المبادرة في عدة أحياء من المدينة المنورة.ووجه الدكتور الردادي الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، على اهتمامهم ورعايتهم ودعمهم لهذه المبادرة، كما قدم شكره لمعالى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على دعمه اللامحدود لهذه المُبادرة ولجميع المشاركين في البرنامج من مدربين ومتدربين.// انتهى //23:39ت م0179