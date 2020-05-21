سكاكا 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأطلقت أمانة منطقة الجوف ممثله بإدارة المسالخ مبادرة " ذبيحتك لباب بيتك " لخدمة شراء واستلام الذبائح عن بُعد وذلك باستخدام تطبيق “واتساب” لتقديم خدمات الذبح بإشراف كادر طبي بيطري متخصص يقوم بالكشف على الذبائح قبل وبعد عملية الذبح ومن ثم التوصيل للمنازل من قبل مسلخ سكاكا المركزي ومسلخ غرب سكاكا .وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله بن بدر الماجد أن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع مستثمرين في المسالخ بمدينة سكاكا بهدف تسهيل الخدمة للمستفيدين خلال فترة منع التجول خلال أيام عيد الفطر المبارك وهي ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا.وتستقبل هذه المسالخ على الرقم (0558723221) والرقم(0504973652).كما رحبت الأمانة بمشاركة مندوبي التوصيل عبر التطبيقات المرخصة .//انتهى//23:40ت م0181