الطائف 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسنفذت جامعة الطائف ممثلة بفريق " غد " التطوعي التابع لعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، مبادرة "عيدكم مبارك"، الهادفة إلى معايدة أطفال الأسر المتعففة في محافظة الطائف، وتهنئتهم ومُشاركتهم فرحة العيد، وتقديم الهدايا، لرسم الابتسامة على وجوههم والفرحة في نفوسهم.وأوضحت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف الدكتورة رنا بنت غازي زيني أن المبادرة بدأت منذ الـ 27 من شهر رمضان المبارك وهي مرحلة إعداد المعايدة، فيما بدأت أعمال التوزيع اليوم الخميس وستستمر غداً الجمعة خلال فترة السماح بالتجول، مؤكدةً حرص المتطوعين على اتباع جميع الإجراءات النظامية والوقائية في أثناء قيامهم بمهامهم التطوعية.وبينت الدكتورة زيني أن مبادرة "عيدكم مبارك" استهدفت 50 أسرة ، مفيدةً أن عدد متطوعي المبادرة بلغ 25 متطوعاً، قدموا 150 ساعة تطوعية تشمل أعمال الإعداد والتوزيع، منوهةً بحرص الجامعة، ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة وفرقها التطوعية، على المشاركة الفاعلة في تنفيذ الحملات والأنشطة التطوعية والمجتمعية، وذلك تفعيلاً لمبادرتها "جامعة بلا أسوار"، مشيرةً إلى أن من أهداف المبادرة تعزيز القيم الإسلامية وتجسيد روح التعاون والتكافل الاجتماعي في المجتمع.// انتهى //23:46ت م0183