الطائف 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واساستفاد من العيادات الافتراضية "المرئية" بالعيادات الخارجية في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف 262 مريضاً منذ 26 أبريل وحتى اليوم عقب إيقاف العمل بالعيادات.واستهدفت مبادرة العيادة الافتراضية التي بدأت عملها تحت شعار "نحن في خدمتكم فقط ابقوا في منازلكم" المرضى في عيادات الكلى الذي بلغ عددهم 93 مريضاً والباطنة 54 مريضاً والقلب 86 مريضاً والعصبية 16 مريضاً والنطق والتخاطب 13 مريضاً ممن يحتاجون الرعاية الطبية الدائمة والمستمرة وتقديم الرعاية الصحية لهم وهم في منازلهم عن طريق التنسيق بين الإدارات المعنية بتنفيذ المبادرة وهي: إدارة الخدمات الطبية، وإدارة العيادات الخارجية، وإدارة الخدمات المساندة، وإدارة السجلات الطبية، وإدارة الجودة وسلامة المرضى من خلال تجهيز و تحضير العيادات الافتراضية (الاتصال المرئي ) باستخدام البرامج التقنية الحديثة للتواصل حتى يتمكن الأطباء من متابعة حالات مرضاهم والاطمئنان عليهم و الرد على استفساراتهم وأيضا إعادة صرف أدويتهم وكذلك إعادة جدولة مواعيدهم في نظام "موعد" بما يخدمهم ويسهل عليهم الحصول على الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة دون تكبدهم عناء الحضور للمستشفى.// انتهى //23:46ت م0184