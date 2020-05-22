الخرطوم 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان صديق تاوراليوم في الخرطوم بالسفير السويسري دانيل كافين، بحضور ممثلين عن الصليب الأحمر الدولي ومنظمة أطباء بلا حدود.وتناول اللقاء سبل تقديم مساعدات فنية للسودان لمواجهة جائحة كورونا والتسهيلات المطلوبة من اللجنة في هذا الصدد.وأطلع عضو مجلس السيادة السفير السويسري والوفد المرافق له على مجمل الأوضاع الصحية في السودان والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة ،كما أطلعهم على الأوضاع بمعسكرات النازحين بدارفور.//انتهى//00:03ت م0190