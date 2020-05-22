المدينة المنورة ٢٨ رمضان 1441 هـ الموافق ٢١ مايو 2020 م واسنظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اليوم آخر دروسها ضمن سلسلة البرامج والحلقات القرآنية والدروس العلمية، خلال شهر رمضان المبارك الجاري ، والذي يقدمها عدد من المشايخ ، وتبث " عن بعد " عبر منصاتها الإلكترونية.وجاء درس اليوم بعنوان ( وماذا بعد ) .يذكر أن هذه البرامج والدروس أتت في إطار جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستخدام أحدث الطرق والوسائل التقنية لمواصلة رسالة المسجد ودوره في مجال تعليم المسلمين وتوعيتهم وتثقيفهم في جميع أنحاء العالم .// انتهى //00:04ت م0192