ثقافي / " العمراني التقليدي بالعالم الإسلامي" لقاء عن بعد بهيئة تطوير المدينة المنورة
الجمعة 1441/9/29 هـ الموافق 2020/05/22 م واس
المدينة المنورة ٢٨ رمضان 1441 هـ الموافق ٢١ مايو 2020 م واس
نظمت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة اليوم اللقاء الثاني عشر والأخير من سلسلة العمارة الإسلامية في شهر رمضان الجاري ، التي يشارك فيها عدد من الأكاديميين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها، وذلك من عبر الاتصال المرائي.
وجاء لقاء اليوم تحت عنوان " العمراني التقليدي بالعالم الإسلامي " ، قدمه المستشار بهيئة تطوير المدينة المنورة الدكتور جلال عبادة وأدار الحوارالمهندس سامي الحداد.
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