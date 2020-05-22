المدينة المنورة ٢٨ رمضان 1441 هـ الموافق ٢١ مايو 2020 م واسنظمت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة اليوم اللقاء الثاني عشر والأخير من سلسلة العمارة الإسلامية في شهر رمضان الجاري ، التي يشارك فيها عدد من الأكاديميين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها، وذلك من عبر الاتصال المرائي.وجاء لقاء اليوم تحت عنوان " العمراني التقليدي بالعالم الإسلامي " ، قدمه المستشار بهيئة تطوير المدينة المنورة الدكتور جلال عبادة وأدار الحوارالمهندس سامي الحداد.// انتهى //00:05ت م0193