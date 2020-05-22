صامطة 28 رمضان 1441 الموافق 21 مايو 2020 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" جاهزية غرفة العمليات والمراكز والفرق الإسعافية بمحافظات الحد الجنوبي لفرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان لتأدية المهام المناطة بها خلال فترة تنفيذ أمر منع التجول، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .وأوضح مدير فرع الهلال الأحمر في منطقة جازان الدكتور محمد بن عمر السيد، أن الفرق الإسعافيه بفرع الهلال الأحمر بمحافظات الحد الجنوبي بمنطقة جازان تقدم الخدمات الطبية الإسعافية التي تسهم في مباشرة الحالات التي تستدعي الحاجة للوصول إليها بما في ذلك المصابين لا قدر الله، مبيناً أن غرفة العمليات منطقة جازان تلقت منذ بداية شهر رمضان أكثر من 34495 اتصالا، و٢٤٧٦ بلاغاً إضافة لـ 4031 بلاغاً عن طريق تطبيق أسعفني، حيث بلغ عدد البلاغات في محافظات الحد الجنوبي " الحرث و الطوال و صامطة و أحد المسارحة" 1086 بلاغا عبر الاتصال ، فيما بلغ عدد الحالات 866 حالة وتم نقل 533 حالة منها.وأكد جاهزية فرق الهلال الأحمر بمنطقة جازان والمراكز التابعة له من أخصائيي وفنيي طب الطوارئ, مع إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية وأكثر من ١٢٠٠ متطوع متى ما دعت الحاجة لذلك بالإضافة إلى القيادات الميدانية والمساندة، الذين يقفون على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 .كما أكد السيد في ختام تصريحه على قدرة المراكز على مباشرة الحالات التي تعاني من الأوبئة وفق المواصفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاعات الأخرى.//انتهى//00:21ت م0196