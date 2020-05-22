البدائع 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم خلال خطاب بعثه اليوم لرئيس مجلس إدارة جمعية حفظ النعمة بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم صالح التويجري الجهود التي تبذلها الجمعية , ضمن مبادرة "نهر العطاء" و "إفطارك في مكانك" , والمتمثلة في توزيع أكثر من 31,032 ألف وجبة إفطار.وقال سموه : اطلعنا على جهودكم المباركة والنابعة من مسؤوليتكم المجتمعية تجاه توزيع الوجبات على المستفيدين , والتوعية المجتمعية للحفاظ على النعم , ونشكر لكم و لأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية كافة هذه الجهود المباركة واستشعاركم للمسؤولية الاجتماعية عبر هذه المبادرات التي تسهم ـ بإذن الله ـ في خدمة المستفيدين بمحافظة البدائع.واختتم سموه بالدعاء أن يتقبل من الجميع وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن يبارك بالجهود , وأن يوفق الجميع لكل خير .يذكر أن جمعية حفظ النعمة بمحافظة البدائع قدمت وعلى مدى 25 يوماً , أكثر مم 31 ألف وجبة ضمن حملة سمو أمير منطقة القصيم إفطارك في مكانك ، التي تأتي استمراراً لتنفيذ مشاريع إفطار صائم في عموم المنطقة حسب ما تقتضيه المرحلة.// انتهى //00:36ت م0197