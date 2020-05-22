القطيف 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأودعت جمعية القطيف الخيرية مبلغ "999.000" ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، ضمن مشروع "السلة الرمضانية" للعام الجاري 1441 هـ لدعم ومساعدة أسر الفقراء والأيتام في تأمين المواد التموينية لشهر رمضان المبارك.وأفاد رئيس الجمعية المهندس منير القطري أن عدد الأسر المستفيدة من مشروع "السلة الرمضانية" بلغ 1115 أسرة من المستحقين، مؤكداً سعي خيرية القطيف لتأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة من خدماتها ومساعدتها لتجاوز أوضاعها، مقدماً شكره لكل من ساهم في دعم المشروع.// انتهى//00:50ت م0198