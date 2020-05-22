رفحاء 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأنهى الطلاب الملتحقون بالبرنامج القرآني "تعاهدوه" الذي أطلقته جمعية "تحبير" لتحفيظ القرآن الكريم بمركز شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية "عن بعد"،لمراجعة المحفوظ في حلقات القرآن الكريم ،مطلع شهر رمضان المبارك قراءة 934 وجهاً في ست حلقات التحق فيها 27 طالباً.والذي يأتي في إطار حرص جمعية "تحبير"على أداء رسالتها ودورها في تعليم القرآن الكريم وتعلمه، وحفظ وقت فراغ الطلاب وتدبر القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك.// انتهى //00:55ت م0199