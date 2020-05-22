عام / أمانة الحدود الشمالية تواصل حملات التنظيف والتعقيم
الجمعة 1441/9/29 هـ الموافق 2020/05/22 م واس
عرعر 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس
تواصل أمانة منطقة الحدود الشمالية حملات تكثيف أعمال الإصحاح البيئي، بكامل طاقتها التشغيلية لغسيل وتعقيم وتطهير جميع الأحياء والشوارع والميادين ، للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد .
وأوضحت أمانة المنطقة أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها ، لتعزيز الصحة العامة، وتكثيف أعمال المكافحة والوقاية من الأوبئة والأمراض، داعية المواطنين والمقيمين
إلى التواصل معها عبر مركز طوارئ الأمانة عبر تطبيق بلدي 940 في حال وجود ملحوظات أو مخالفات بلدية.
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