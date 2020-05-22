عرعر 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واستواصل أمانة منطقة الحدود الشمالية حملات تكثيف أعمال الإصحاح البيئي، بكامل طاقتها التشغيلية لغسيل وتعقيم وتطهير جميع الأحياء والشوارع والميادين ، للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد .وأوضحت أمانة المنطقة أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها ، لتعزيز الصحة العامة، وتكثيف أعمال المكافحة والوقاية من الأوبئة والأمراض، داعية المواطنين والمقيمينإلى التواصل معها عبر مركز طوارئ الأمانة عبر تطبيق بلدي 940 في حال وجود ملحوظات أو مخالفات بلدية.// انتهى //00:56ت م0200