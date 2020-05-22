رفحاء 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واستواصل القطاعات الأمنية بمركز روضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية جهودها لتطبيق أمر منع التجول تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية لتحييد جائحة فيروس كورونا المستجد.وتابعت"واس" خلو الطرق والشوارع من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين، الذي يدل على استشعار السكان بالمسؤولية الكاملة والوعي لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تُعد من أولويات القيادة الرشيدة للمحافظة على الصحة العامة.// انتهى //01:23ت م0204