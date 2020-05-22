الرياض 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأعلنت رابطة الدوري اليوناني لكرة السلة اليوم الإيقاف النهائي لموسم 2019-2020 بسبب فيروس كورونا المستجد، مع تتويج باناثينايكوس باللقب بعدما كان متصدراً للمسابقة قبل إيقافها المؤقت قبل شهرين.وأوضحت الرابطة أن ممثلي مدينة سالونيكي، أريس وباوك صاحبي المركزين الأخيرين، لن يهبطا إلى الدرجة الثانية.وكان باناثينايكوس الذي توج باللقب التاسع والثلاثين في تاريخه، يتصدر المسابقة بفارق نقطتين عن مطارده المباشر أيك أثينا.//انتهى//01:44ت م0206