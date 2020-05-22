الجزائر 28 رمضان 1441 هجري الموافق 21 مايو 2020 م واستلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كايتا.وأوضح بيان رئاسي أن الرئيس تبون جدد لنظيره المالي وقوف الجزائر إلى جانب مالي لحماية وحدته واستقراره.وعبّر الرئيسان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين, وأنهما اتفقا على عقد لقاء قمة بينهما قريبا.//انتهى //01:44ت م0207