برازافيل 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأعلنت اللجنة التنسيقية الكونغولية المكلفة بمكافحة فيروس كورونا اليوم عن تسجيل 49 حالة جديدة مؤكدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وأضافت في بيان لها اليوم تسجيلها خمس حالات شفاء وحالة وفاة واحدة، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا 293 حالة مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس في الكونغو.وكانت حكومة الكونغو برازافيل قد أعلنت في وقت سابق عن خطة للرفع التدريجي للإجراءات الاحترازية، التي كانت اتخذتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.// انتهى //01:45ت م0209