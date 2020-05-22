الرياض 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسشاركت الهيئة السعودية للفضاء في اجتماعات الدورة الخامسة للمجموعة العربية للتعاون الفضائي "عبر الاتصال المرئي"اليوم برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ، حيث نظمت وكالة الإمارات للفضاء الاجتماع الذي افتتحه معالي عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء الدكتور أحمد بن عبدالله الفلاسي ، وشارك فيه (35) ممثلاً عن (14) هيئة ووكالة فضاء عربية عضواً في المجموعة.وصرّح الدكتور آل الشيخ بأن الاجتماع استعرض عدة موضوعات تهم استكمال الأعمال التنظيمية للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، وناقش مستجدات مشروع القمر الصناعي العربي 813، ضمن مسارين رئيسين، الأول يعنى باستلام ومراجعة السير الذاتية للخبراء والمتخصصين المرشحين من الدول العربية للمشاركة في المشروع، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي رشحت خبراء منها للمشاركة فيه، فيما ركز المسار الثاني على الفرص التعليمية والتدريبية التي سيقدمها مركز محمد بن راشد للفضاء لعدد من الطلبة العرب المقترح استفادتهم من المشاركة في المشروع من خلال بعثة دراسية تؤمنها لهم من قبل جامعة الإمارات.وأوضح الدكتور آل الشيخ بأن الاجتماع استعرض أيضاً مستجدات النظام الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، حيث تمت الموافقة على التوقيع عليه من قبل (11) دولة من ضمنها المملكة، كما اطلع المشاركون في الاجتماع على نتائج تأسيس أعمال المجموعة العربية للتعاون الفضائي، والتطورات الخاصة بإنشاء الأعمال المؤسسية، إضافة إلى التحضير إلى مشاركة المجموعة في عدد من المحافل والمؤاتمرات الفضائية على مستوى العالم ابتداءً من العام القادم 2021م بإذن الله.وعبر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء عن شكر الهيئة ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمعالي رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء الدكتور أحمد الفلاسي ، معربًا عن أمله في أن تخرج هذه الاجتماعات بنتائج بناءة تدفع التعاون العربي في مجال الفضاء، وتعزز خبراته بما يخدم المصالح العربية تقنياً واقتصادياً وتنموياً.// انتهى //01:53ت م0212