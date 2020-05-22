عمّان 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز: إن الأردن لن تقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض ٍ فلسطينية، موكدا أنه سيكون هناك إعادة نظر بالعلاقة مع إسرائيل بأبعادها كافة دون تسرع أو استباق للأمور.وشدد في مقابلة صحفية مع وكالة الأنباء الأردنية ، على ضرورة أن تتحمل دول العالم مسؤوليتها، معربا عن أمله بتشكل موقف عربي موحد ضد قرارات الضم الإسرائيلية، وأن يقوم المجتمع الدولي بواجبه لحماية السلام في المنطقة والعالم.// انتهى//02:25ت م0215