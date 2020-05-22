سكاكا 28 رمضان 1441هـ الموافق 22 مايو 2020م واسبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف يواصل القطاع الصحي الخاص مساندة جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا بالمنطقة، من خلال زياراتهم اليومية الخاصة لمساكن العمالة الوافدة بمدينة سكاكا من مباني المدارس ومقارهم المؤقتة، لإجراء الفرز البصري بإشراف المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ممثلة بإدارة الالتزام .وبلغ عدد الجولات التي تم تنفيذها من قبل القطاع الصحي الخاص 250 جولة تم من خلالها إجراء الفرز البصري لأكثر من 450 وافدًا خلال شهر رمضان المبارك، وشارك في إجراءات عمليات الفرز 16 مجمعاً طبياً من القطاع الصحي الخاص، حيث يقدمون إضافة لعملية الفرز البصري، الإرشادات والتعليمات الوقائية الصحية ، وكيفية ووقت استخدام الكمامات والمعقمات للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.وتشدد صحة الجوف على أهمية تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والوقائية ، خاصة في مواقع التجمعات ومقار الوافدين .// انتهى //02:54ت م0217