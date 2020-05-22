أديس أبابا 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأعلن المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد بالقارة الأفريقية تجاوزت الـ 3060 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر ديسمبر الماضي.وأوضح المركز في بيانه اليومي لمتابعة انتشار الفيروس أنه تم تسجيل نحو 99 ألفًا و 230 حالة إصابة مؤكدة في كل دول القارة الأفريقية منذ بداية ظهور الفيروس، من بينها 39 ألفًا و 798 حالة شفاء .// انتهى //03:25ت م0220