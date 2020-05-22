حائل 28 رمضان 1441هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء اليوم اجتماع اللجنة الرئيسية لمتابعة أوضاع سكن العمالة مع أعضاء اللجنة لمناقشة أعمال اللجنة في المسح الميداني مع الجهات ذات العلاقة.وأوضح سمو أمير المنطقة بأن اللجنة أجرت مسحًا على ‎%‎82 من سكن العمالة في المنطقة وتحسين أوضاعها وتطبيق جميع الإجراءات النظامية على سكن العمالة، مبيناً سموه بأن خطة اللجنة شملت اللجان المشكلة للمسح الميداني في المحافظات والقرى بالمنطقة، مشيداً سموه بتجاوب المواطنين من ملاك العقار والمقيمين خلال أعمال اللجنة الميدانية.وخلال الاجتماع تم استعراض تقارير الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة لأعمال اللجان خلال الأسبوع الماضي في المسح الميداني، وتأتي هذه الأعمال لتحسين مستوى سكن العمال في الوقاية ضد تفشي فيروس كورونا وتطبيق الأنظمة الوقائية والتنظيمية لسكن العمالة.// انتهى //03:30ت م0222