مكة المكرمة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واساستقبل مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة (3,065,185) اتصالاً خلال الفترة من 28 رجب وحتى يوم الخميس 28 رمضان، ضمن مهامه في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية والإجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين عبر أنظمة آلية ومتطورة.وتنوعت المكالمات الواردة بين بلاغات عن حوادث مرورية وحرائق والاستفسار عن عدد من الإجراءات المتعلقة بمنع التجول والبلاغات عن مخالفي لائحة الحد من التجمعات إضافةً لعدد من الحالات الصحية والإنسانية والخدمية الأخرى.ويقوم على تقديم الخدمة في المركز أكثر من 2000 موظف وموظفة، بلغات مختلفة، وذلك على مدار 24 ساعة، عبر قنواته وهي: الرقم الموحد 911، أو تويتر MOI__911 ، أو البريد الالكتروني moi911@moi.gov.sa.// انتهى //03:36ت م0223