واشنطن 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أهمية التنسيق والتعاون لضمان إعادة تشغيل الاقتصاد العالمي، بعد رفع الحظر المفروض نتيجة فيروس كورونا.وأشاد بومبيو بالصداقة المتينة بين الولايات المتحدة وإيطاليا، مبديا إعجابه بمرونة الشعب الإيطالي في مواجهة أزمة كوفيد-19.كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في تحقيق الاستقرار في ليبيا ، وكذلك التزامهما المستمر بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.// انتهى //04:02ت م0224