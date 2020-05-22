بانجي 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسصدت تشكيلات جيش جمهورية أفريقيا الوسطى، بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة، هجومًا شنته جماعات مسلحة على مدينة أوبو جنوب شرق البلاد.وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش أنج مكسيم كازاغويي أن القوات الحكومية ووحدات مهمة الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى تمكنت من صد الهجوم شنته جماعة "الاتحاد من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى"، مشيرًا إلى أن القوات المشتركة قضت خلال الأعمال القتالية على أكثر من 10 مسلحين وأسرت عددا آخرين.يذكر أن مدينة أوبو كانت محاصرة من قبل جماعة "الاتحاد من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى"، التي تنشط شرق البلاد منذ عدة أيام، إلا أن هزيمة اليوم دفعتها للتراجع.// انتهى //04:29ت م0225