كيب تاون 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي امخيزي ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بلاده إلى 18003 حالات، بزيادة 803 حالات.وأشار الوزير في تصريح صحفي له اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات التعافي في جنوب أفريقيا بلغ 8950 حالة، مبينا أنه تم إجراء أكثر من 550 ألف تحليلا مخبريًا منذ بداية ظهور الفيروس فيها.وكانت الحكومة في جنوب أفريقيا، قد نشرت في وقت سابق التوقعات لوباء كوفيد-19، مُظهرة أن ما بين 40 - 45 ألفًا في البلاد قد يموتون بسبب هذا الوباء، بحلول نوفمبر القادم.// انتهى //04:49ت م0228