نواكشوط 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسقررت السلطات الموريتانية تقديم موعد حظر التجول في البلاد إلى الساعة الرابعة مساء خلال أيام العيد، مع تأجيل استئناف الدراسة حتى شهر يوليو القادم.وأوردت وكالة الأنباء الموريتانية اليوم أن هذه القرارات اتخذت خلال اجتماع وزاري مصغر ترأسه الرئيس محمد ولد الغزواني اليوم ، مشيرة إلى أن المجلس قرر إعادة حظر التجول إلى الثامنة مساء بعد أيام العيد مباشرة إضافة إلى تعليق صلاة عيد الفطر.كما قرر المجلس الوزاري تأجيل استئناف الدراسة حتى شهر يوليو القادم، بعد أن كان متوقعها بعد عيد الفطر.// انتهى //05:07ت م0229