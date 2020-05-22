بريدة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من ضبط سبعة مقيمين ، قاموا بممارسة مهنة الحلاقة لأشخاصٍ آخرين داخل مقرات إقامتهم ، في مخالفةٍ للإجراءات الوقائية الموصى بها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ، إثر تعليق نشاط الحلاقة احترازياً ، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة .// انتهى //05:25ت م0232